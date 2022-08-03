Гоша. Сезон 1
Wink
Сериалы
Гоша
1-й сезон

Гоша (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

6.22020, Гоша. Сезон 1 14 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Живой и непосредственный Гоша так и не научился ладить с людьми, и каждая встреча с окружающим миром оборачивается курьeзом: будь то визит к парикмахеру, посещение модной выставки или поиск работы. Но герой никогда не изменяет себе и каждый день с оптимизмом пробует что-то новое.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гоша»