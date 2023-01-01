Биография

Родился Андрей Капустин 08.06.1978 в г. Воронеже в простой советской семье. В 2000-м году закончил театральный факультет Воронежской академии искусств (мастерская А. К. Дундукова). Начало кинокарьеры актера Андрея Капустина пришлось на 2006 год со съемок в киносериале «Ангел-хранитель», далее последовали другие, полюбившиеся российскому зрителю фильмы и сериалы, такие как «Воронины», «Институт благородных девиц», «Молодожены», «Одноклассницы», «LOVE IS», «Интерны», «Последний мент» и многие другие. Если в начале карьеры Андрею доставались лишь эпизодические роли, то по мере роста его профессионализма, более серьезными и запоминающимися становились и роли в фильмах Андрея Капустина. Так в фильме «Золотая невеста» (2014г.), сериалах «Не пара» (2015г.) и «Доктор Котов» Андрей играет уже роли второго плана. На экране Капустин зачастую заставляют зрителя смеяться до слез, но есть в его репертуаре и серьезные роли, в которых он предстает с совсем иной стороны, заставляя публику задуматься, как в человеке могут одновременно уживаться и комедия, и драма.