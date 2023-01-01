Биография

Актриса Виктория Рунцова запомнилась большинству зрителей ангельским образом и безупречной игрой. Фильмы Рунцовой Виктории с удовольствием смотрят люди различных возрастов и социальных статусов. В ролях актриса успешно вживается в образ, приводя в восторг людей, находящихся по другую сторону экрана. Родилась Виктория Рунцова в Белоруссии 28 ноября 1988 года. С детства ее привлекал мир творчества и искусства. Она посещала музыкальную школу, участвовала в любительских постановках. Повзрослев, работала на съемочной площадке в массовках. После окончания школы Виктория Рунцова поступает в знаменитое Щепкинское училище на курс Бориса Клюева. Во время учебы играет видные роли в постановках. В результате природного усердия и трудолюбия оканчивает учебное заведение с красным дипломом. На экране зрители впервые увидели актрису в фильме «Провинциалка». Второстепенная роль Марии открыла девушке дорогу к значимым и важным работам. Роли Виктории Рунцовой запоминающиеся и яркие, поэтому зрители сразу испытывают чувство любви к героиням, образ которых воплощает актриса. Работа в проектах «Кремлевские курсанты», «Молодежка», «Воротничок» получила заслуженное внимание поклонников и кинокритиков.