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Гоша (сериал, 2020) смотреть онлайн

6.22020, Гоша 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Живой и непосредственный Гоша так и не научился ладить с людьми, и каждая встреча с окружающим миром оборачивается курьeзом: будь то визит к парикмахеру, посещение модной выставки или поиск работы. Но герой никогда не изменяет себе и каждый день с оптимизмом пробует что-то новое.

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