Гордость. Сезон 1
Wink
Сериалы
Гордость
1-й сезон

Гордость (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

8.92026, Гордость. Сезон 1 8 серий
Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В сериале «Гордость» 1 сезон разворачивается вокруг рискованного плана, который из простой хитрости постепенно превращается в эмоционально сложную историю. Смотреть сериал «Гордость» онлайн можно на Wink.

Узнав о требовании отца срочно вернуться в Осетию и выйти замуж, Алана решает пойти на авантюру: она привозит домой «неподходящего жениха» из Москвы, Макса, рассчитывая, что семья сама отвергнет кандидата, и девушке удастся избежать замужества. Однако уже с первых дней в Осетии ее план начинает давать трещины. Максу приходится знакомиться с традициями и строгими семейными правилами, а Алане — балансировать между ложью, карьерными амбициями и неожиданно возникшими чувствами.

Что окажется сильнее: чувство долга или стремление к личному счастью? Смотреть сериал «Гордость», 1 сезон, можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Гордость»