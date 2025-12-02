Гордость (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

В сериале «Гордость» 1 сезон разворачивается вокруг рискованного плана, который из простой хитрости постепенно превращается в эмоционально сложную историю. Смотреть сериал «Гордость» онлайн можно на Wink.



Узнав о требовании отца срочно вернуться в Осетию и выйти замуж, Алана решает пойти на авантюру: она привозит домой «неподходящего жениха» из Москвы, Макса, рассчитывая, что семья сама отвергнет кандидата, и девушке удастся избежать замужества. Однако уже с первых дней в Осетии ее план начинает давать трещины. Максу приходится знакомиться с традициями и строгими семейными правилами, а Алане — балансировать между ложью, карьерными амбициями и неожиданно возникшими чувствами.



Что окажется сильнее: чувство долга или стремление к личному счастью? Смотреть сериал «Гордость», 1 сезон, можно на Wink.

