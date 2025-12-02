Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Главная героиня Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.

