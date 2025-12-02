8.12026, Гордость. Сезон 1. Серия 6
Комедия16+
Контент станет доступным 02.04.2026
Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Главная героиня Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арутюнян
- АЧАктриса
Алана
Чочиева
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДГАктёр
Данил
Григорьев
- КГАктёр
Казбек
Губиев
- ХГАктёр
Хетаг
Гасиев
- КССценарист
Катя
Сергеева
- ДБСценарист
Дарья
Беседина
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- Оператор
Егор
Кочубей
- ОМКреативный продюсер
Ольга
Митина
- Креативный продюсер
Артем
Захарьян
- Генеральный продюсер
Сергей
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Дмитрий
Табарчук