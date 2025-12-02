Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Гордость. Сезон 1. Серия 7
Гордость. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+

Контент станет доступным 09.04.2026

О сериале

Главная героиня Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

