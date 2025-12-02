Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Юная стажерка престижного ресторана Алана в затруднительном положении. К ней сватается друг детства, которого всецело одобряет отец девушки — ведь жених серьезен, влюблен и из порядочной семьи. Однако Алане не хочется замуж, ведь она только что получила приглашение на работу в штат и хочет развивать карьеру. Чтобы расстроить готовящуюся свадьбу, Алана просит коллегу, своенравного и несерьезного бармена Максима, представиться ее женихом. Согласно плану, Максим должен вызывать гнев у отца Аланы, чтобы у того отпало намерение выдать дочь замуж…
Что может случиться при столкновении традиционной семьи и современных ценностей? Смотрите онлайн сериал «Гордость», 1 серия 1 сезона доступна на Wink.
- САРежиссёр
Сергей
Арутюнян
- АЧАктриса
Алана
Чочиева
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДГАктёр
Данил
Григорьев
- КГАктёр
Казбек
Губиев
- ХГАктёр
Хетаг
Гасиев
- КССценарист
Катя
Сергеева
- ДБСценарист
Дарья
Беседина
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- Оператор
Егор
Кочубей
- ОМКреативный продюсер
Ольга
Митина
- Креативный продюсер
Артем
Захарьян
- Генеральный продюсер
Сергей
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Дмитрий
Табарчук