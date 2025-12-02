Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Юная стажерка престижного ресторана Алана в затруднительном положении. К ней сватается друг детства, которого всецело одобряет отец девушки — ведь жених серьезен, влюблен и из порядочной семьи. Однако Алане не хочется замуж, ведь она только что получила приглашение на работу в штат и хочет развивать карьеру. Чтобы расстроить готовящуюся свадьбу, Алана просит коллегу, своенравного и несерьезного бармена Максима, представиться ее женихом. Согласно плану, Максим должен вызывать гнев у отца Аланы, чтобы у того отпало намерение выдать дочь замуж…



