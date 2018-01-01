Wink
Гордость
Актёры и съёмочная группа сериала «Гордость»

Актёры и съёмочная группа сериала «Гордость»

Режиссёры

Сергей Арутюнян

Режиссёр

Актёры

Алана Чочиева

Актриса
Алексей Онежен

Актёр
Сослан Фидаров

Актёр
Александр Робак

Актёр
Любовь Толкалина

Актриса
Данил Григорьев

Актёр
Казбек Губиев

Актёр
Хетаг Гасиев

Актёр

Сценаристы

Катя Сергеева

Сценарист
Дарья Беседина

Сценарист

Продюсеры

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Продюсер

Художники

Анастасия Токарева

Художница

Операторы

Егор Кочубей

Оператор

Креативные продюсеры

Ольга Митина

Креативный продюсер
Артем Захарьян

Креативный продюсер

Генеральные продюсеры

Сергей Бондарчук

Генеральный продюсер
Фёдор Бондарчук

Генеральный продюсер
Дмитрий Табарчук

Генеральный продюсер