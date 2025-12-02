Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92026, Гордость. Сезон 1. Серия 2
Максим соглашается на авантюру Аланы и отправляется в Осетию, чтобы произвести на ее родственников самое неприятное впечатление. Однако все срабатывает не так, как планировалось изначально: вместо грандиозного скандала семья выбирает другой путь решения конфликта — через разговоры и компромиссы. К тому же родители Аланы раскусили ее изначальное намерение и теперь пытаются перехитрить ее в ответ. Тем временем Чермен, засватанный к Алане, тоже не намерен сдавать позиций и отказываться от права на руку и сердце возлюбленной.
Кто в этой игре окажется более настойчивым и изобретательным? Чтобы выяснить это, смотрите сериал «Гордость», 2 серия 1 сезона, на Wink.
- САРежиссёр
Сергей
Арутюнян
- АЧАктриса
Алана
Чочиева
- Актёр
Алексей
Онежен
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ДГАктёр
Данил
Григорьев
- КГАктёр
Казбек
Губиев
- ХГАктёр
Хетаг
Гасиев
- КССценарист
Катя
Сергеева
- ДБСценарист
Дарья
Беседина
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- Оператор
Егор
Кочубей
- ОМКреативный продюсер
Ольга
Митина
- Креативный продюсер
Артем
Захарьян
- Генеральный продюсер
Сергей
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Генеральный продюсер
Дмитрий
Табарчук