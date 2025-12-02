Гордость (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Максим соглашается на авантюру Аланы и отправляется в Осетию, чтобы произвести на ее родственников самое неприятное впечатление. Однако все срабатывает не так, как планировалось изначально: вместо грандиозного скандала семья выбирает другой путь решения конфликта — через разговоры и компромиссы. К тому же родители Аланы раскусили ее изначальное намерение и теперь пытаются перехитрить ее в ответ. Тем временем Чермен, засватанный к Алане, тоже не намерен сдавать позиций и отказываться от права на руку и сердце возлюбленной.



Кто в этой игре окажется более настойчивым и изобретательным? Чтобы выяснить это, смотрите сериал «Гордость», 2 серия 1 сезона, на Wink.

