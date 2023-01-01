Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Что мы знаем о Вселенной?» — увлекательный документальный сериал про космос. Ведущие ученые страны делятся последними открытиями, обсуждают самые смелые гипотезы и помогают разобраться в сложных вопросах о происхождении и устройстве Вселенной.



В десяти эпизодах создатели проекта рассматривают самые интригующие темы: существует ли жизнь за пределами Земли, можно ли переселиться на другую планету, что скрывают черные дыры и как выглядят миры за границами Солнечной системы? Каждый выпуск основан на современных научных данных, сопровождается яркими визуализациями и комментариями ведущих специалистов.



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