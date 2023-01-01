Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
«Что мы знаем о Вселенной?» — увлекательный документальный сериал про космос. Ведущие ученые страны делятся последними открытиями, обсуждают самые смелые гипотезы и помогают разобраться в сложных вопросах о происхождении и устройстве Вселенной.
В десяти эпизодах создатели проекта рассматривают самые интригующие темы: существует ли жизнь за пределами Земли, можно ли переселиться на другую планету, что скрывают черные дыры и как выглядят миры за границами Солнечной системы? Каждый выпуск основан на современных научных данных, сопровождается яркими визуализациями и комментариями ведущих специалистов.
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