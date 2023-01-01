Что мы знаем о Вселенной?. Сезон 1
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Что мы знаем о Вселенной?
1-й сезон

Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.82025, Что мы знаем о Вселенной?. Сезон 1 10 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Что мы знаем о Вселенной?» — увлекательный документальный сериал про космос. Ведущие ученые страны делятся последними открытиями, обсуждают самые смелые гипотезы и помогают разобраться в сложных вопросах о происхождении и устройстве Вселенной.

В десяти эпизодах создатели проекта рассматривают самые интригующие темы: существует ли жизнь за пределами Земли, можно ли переселиться на другую планету, что скрывают черные дыры и как выглядят миры за границами Солнечной системы? Каждый выпуск основан на современных научных данных, сопровождается яркими визуализациями и комментариями ведущих специалистов.

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