Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Что мы знаем о Вселенной?
1-й сезон
Там, в межзвездной пустоте
9.12025, Там, в межзвездной пустоте
Документальный16+
Планеты жмутся к звёздам, звёзды собираются в галактики. А между ними – бездна. Огромные пустые районы Вселенной. Кто правит бал там, где вообще ничего нет? Раньше астрофизики думали, что планетные системы, сформированные вокруг светил – это изолированные миры. А в пустотах, которые их разделяют ничего нет. Но реальность полна сюрпризов! Какие же объекты скрывает межзвёздное пространство?

