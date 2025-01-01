Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Планеты жмутся к звёздам, звёзды собираются в галактики. А между ними – бездна. Огромные пустые районы Вселенной. Кто правит бал там, где вообще ничего нет? Раньше астрофизики думали, что планетные системы, сформированные вокруг светил – это изолированные миры. А в пустотах, которые их разделяют ничего нет. Но реальность полна сюрпризов! Какие же объекты скрывает межзвёздное пространство?



Сериал Там, в межзвездной пустоте 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.