WinkСериалыЧто мы знаем о Вселенной?1-й сезонЗвезды судного дня
8.82025, Звезды судного дня
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Ночное небо кажется нам таким мирным, но на самом деле там полно космических чудовищ. Красота звезд обманчива…Большинство из них можно было бы смело записать в серийные убийцы. Ведь в ходе своей эволюции они способны уничтожать целые миры. И однажды таким миром может оказаться Земля. Звезды взрываются; сталкиваются друг с другом; образуют черные дыры и пронизывают пространство на много световых лет вокруг себя смертоносными иглами радиационных лучей. Главный вопрос: можем ли мы стать следующими жертвами звезд судного дня, которые положат конец нашей цивилизации?
Сериал Звезды судного дня 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.