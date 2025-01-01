Звезды судного дня
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Что мы знаем о Вселенной?
1-й сезон
Звезды судного дня
8.82025, Звезды судного дня
Документальные16+
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Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ночное небо кажется нам таким мирным, но на самом деле там полно космических чудовищ. Красота звезд обманчива…Большинство из них можно было бы смело записать в серийные убийцы. Ведь в ходе своей эволюции они способны уничтожать целые миры. И однажды таким миром может оказаться Земля. Звезды взрываются; сталкиваются друг с другом; образуют черные дыры и пронизывают пространство на много световых лет вокруг себя смертоносными иглами радиационных лучей. Главный вопрос: можем ли мы стать следующими жертвами звезд судного дня, которые положат конец нашей цивилизации?


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