Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Охота на них началась в начале 90-х. Именно тогда умами ученых завладела идея – отыскать во Вселенной новую Землю. За это время подтверждено существование 3800 возможно пригодных к жизни планет. Но есть ли среди них похожая на нашу? До конца 20 века мы жили в вакууме и понятия не имели как устроен мир за пределами Солнечной системы. Ученые были уверены: Солнечная система не может оказаться единственной. Во Вселенной - множество таких же звезд, вокруг которых образовались планеты. Как же они ошибались…. Астрономы действительно открыли тысячи миров. Но ни один из них не похож на наш.



Сериал Иные миры 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.