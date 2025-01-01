8.82025, Иные миры
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Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Охота на них началась в начале 90-х. Именно тогда умами ученых завладела идея – отыскать во Вселенной новую Землю. За это время подтверждено существование 3800 возможно пригодных к жизни планет. Но есть ли среди них похожая на нашу? До конца 20 века мы жили в вакууме и понятия не имели как устроен мир за пределами Солнечной системы. Ученые были уверены: Солнечная система не может оказаться единственной. Во Вселенной - множество таких же звезд, вокруг которых образовались планеты. Как же они ошибались…. Астрономы действительно открыли тысячи миров. Но ни один из них не похож на наш.
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