Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Представьте себе мир, над которым встает не одно, а два солнца. А если эти звезды враждуют или даже пожирают друг друга? А если планету из-за этих двух светил пронизывают убийственные излучения? А если рядом появляется зловещий пульсар, обладающий невероятной радиоактивностью? Это вам не сказка про звездные войны, это то, что могло случиться когда-то с нашей планетой. Так уж повелось, что об устройстве Вселенной мы привыкли мыслить с позиции того мира, в котором существуем сами. На нашем небосклоне восходит лишь одна звезда, поэтому первое время считалось, что двойные звезды - это исключение из правил. Но сегодня нам доподлинно известно, что это не так, и у множества звезд, которые мы наблюдаем в ночном небе, есть пары.
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