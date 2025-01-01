Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Представьте себе мир, над которым встает не одно, а два солнца. А если эти звезды враждуют или даже пожирают друг друга? А если планету из-за этих двух светил пронизывают убийственные излучения? А если рядом появляется зловещий пульсар, обладающий невероятной радиоактивностью? Это вам не сказка про звездные войны, это то, что могло случиться когда-то с нашей планетой. Так уж повелось, что об устройстве Вселенной мы привыкли мыслить с позиции того мира, в котором существуем сами. На нашем небосклоне восходит лишь одна звезда, поэтому первое время считалось, что двойные звезды - это исключение из правил. Но сегодня нам доподлинно известно, что это не так, и у множества звезд, которые мы наблюдаем в ночном небе, есть пары.



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