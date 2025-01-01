Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кроме Земли в Солнечной системе есть еще одна обитаемая планета – Марс. И в последние годы население там увеличивается небывалыми темпами. Но мы всех их знаем по именам. Потому что нынешние обитатели Марса – машины, отправленные на Красную планету человеком. Их главная задача найти живых марсиан. Ну, или хотя бы их следы. Ведь ученые уверены – когда-то Марс был обитаем. Поиск любой иной формы жизни, кроме той, что появилась на нашей родной Земле , заботит человечество с древности. Вот только что делать с такой находкой, если все-таки нам доведется убедиться в том, что мы не одни во Вселенной, пока никто не знает. Да и какой вообще смысл в таком упорном поиске?



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