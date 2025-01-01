Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Кроме Земли в Солнечной системе есть еще одна обитаемая планета – Марс. И в последние годы население там увеличивается небывалыми темпами. Но мы всех их знаем по именам. Потому что нынешние обитатели Марса – машины, отправленные на Красную планету человеком. Их главная задача найти живых марсиан. Ну, или хотя бы их следы. Ведь ученые уверены – когда-то Марс был обитаем. Поиск любой иной формы жизни, кроме той, что появилась на нашей родной Земле , заботит человечество с древности. Вот только что делать с такой находкой, если все-таки нам доведется убедиться в том, что мы не одни во Вселенной, пока никто не знает. Да и какой вообще смысл в таком упорном поиске?
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