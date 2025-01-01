Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Исследовать далекий космос непросто. Но еще сложнее изучать то, чего не видно. А ведь большая часть Вселенной состоит именно из такого – невидимого – вещества. Наш мир – это сражение. Началось оно в момент рождения Вселенной и продолжается до сих пор. Но в отличие от сказок, где бьются добрые и злые герои, в космосе схватка идет между двумя темными силами. Звёзды, планеты, спутники, кометы и астероиды. Чтобы сосчитать ВСЕ объекты в космосе, людям не хватит чисел! Но это лишь капля в море чёрного вакуума. Видимая часть Вселенной занимает только 5 процентов пространства! 25 процентов – тёмная материя. Ещё 70 – тёмная энергия. Одна загадочнее другой…



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