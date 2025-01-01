Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Исследовать далекий космос непросто. Но еще сложнее изучать то, чего не видно. А ведь большая часть Вселенной состоит именно из такого – невидимого – вещества. Наш мир – это сражение. Началось оно в момент рождения Вселенной и продолжается до сих пор. Но в отличие от сказок, где бьются добрые и злые герои, в космосе схватка идет между двумя темными силами. Звёзды, планеты, спутники, кометы и астероиды. Чтобы сосчитать ВСЕ объекты в космосе, людям не хватит чисел! Но это лишь капля в море чёрного вакуума. Видимая часть Вселенной занимает только 5 процентов пространства! 25 процентов – тёмная материя. Ещё 70 – тёмная энергия. Одна загадочнее другой…
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