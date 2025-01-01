Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В это трудно поверить, но когда-то наша огромная Вселенная помещалась в маленькой горошине. Потом случился грандиозный взрыв, и материя начала заполнять пустое пространство. Именно так сейчас выглядит самая распространённая теория появления нашего мира. Как случился Большой взрыв? И что, собственно, взорвалось? Кто поджёг запал и где эта самая горошина-Вселенная находилась? Давайте разбирёмся, что же было в самом начале.



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