А был ли взрыв?
Wink
Сериалы
Что мы знаем о Вселенной?
1-й сезон
А был ли взрыв?
8.82025, А был ли взрыв?
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В это трудно поверить, но когда-то наша огромная Вселенная помещалась в маленькой горошине. Потом случился грандиозный взрыв, и материя начала заполнять пустое пространство. Именно так сейчас выглядит самая распространённая теория появления нашего мира. Как случился Большой взрыв? И что, собственно, взорвалось? Кто поджёг запал и где эта самая горошина-Вселенная находилась? Давайте разбирёмся, что же было в самом начале.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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