WinkСериалыЧто мы знаем о Вселенной?1-й сезонА был ли взрыв?
8.82025, А был ли взрыв?
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
В это трудно поверить, но когда-то наша огромная Вселенная помещалась в маленькой горошине. Потом случился грандиозный взрыв, и материя начала заполнять пустое пространство. Именно так сейчас выглядит самая распространённая теория появления нашего мира. Как случился Большой взрыв? И что, собственно, взорвалось? Кто поджёг запал и где эта самая горошина-Вселенная находилась? Давайте разбирёмся, что же было в самом начале.
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