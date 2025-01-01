WinkСериалыЧто мы знаем о Вселенной?1-й сезонЧерные дыры: выхода нет
9.02025, Черные дыры: выхода нет
Документальный16+
Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Они бывают огромными и крошечными. Умеют отлично прятаться. Убивают планеты и создают новые звёзды. Сегодня мы поговорим о самых мрачных объектах Вселенной. Их репутация отвратительна, а одно упоминание вызывает трепет. Галактическая бездна. Звёздный пожиратель. Гравитационное чудовище. Такими словами учёные описывают чёрные дыры – таинственные бреши в космосе.
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