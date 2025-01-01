Черные дыры: выхода нет
Wink
Сериалы
Что мы знаем о Вселенной?
1-й сезон
Черные дыры: выхода нет
9.02025, Черные дыры: выхода нет
Документальный16+

Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они бывают огромными и крошечными. Умеют отлично прятаться. Убивают планеты и создают новые звёзды. Сегодня мы поговорим о самых мрачных объектах Вселенной. Их репутация отвратительна, а одно упоминание вызывает трепет. Галактическая бездна. Звёздный пожиратель. Гравитационное чудовище. Такими словами учёные описывают чёрные дыры – таинственные бреши в космосе.

Сериал Черные дыры: выхода нет 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг