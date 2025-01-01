Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Они бывают огромными и крошечными. Умеют отлично прятаться. Убивают планеты и создают новые звёзды. Сегодня мы поговорим о самых мрачных объектах Вселенной. Их репутация отвратительна, а одно упоминание вызывает трепет. Галактическая бездна. Звёздный пожиратель. Гравитационное чудовище. Такими словами учёные описывают чёрные дыры – таинственные бреши в космосе.



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