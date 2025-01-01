Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Наша планета не вечна. Однажды она просто исчезнет, и чтобы выжить нам придётся переселиться. Учёные уверены – самое время подумать куда. Варианты есть, и их немало. Но как обычно бывает при переезде, то место не очень, то планировка подкачала, то соседи просто жуть, а бывает, что и всё вместе. Надеются ли исследователи обнаружить Землю 2.0 или наш мир - уникален во Вселенной?



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