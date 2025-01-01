WinkСериалыЧто мы знаем о Вселенной?1-й сезонВ поисках космического ковчега (Земля 2.0)
8.82025, В поисках космического ковчега (Земля 2.0)
Документальные16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 5
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 6
- 16+49 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 8
- 16+42 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 9
- 16+46 мин
Что мы знаем о Вселенной?
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Наша планета не вечна. Однажды она просто исчезнет, и чтобы выжить нам придётся переселиться. Учёные уверены – самое время подумать куда. Варианты есть, и их немало. Но как обычно бывает при переезде, то место не очень, то планировка подкачала, то соседи просто жуть, а бывает, что и всё вместе. Надеются ли исследователи обнаружить Землю 2.0 или наш мир - уникален во Вселенной?
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