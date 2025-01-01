Что мы знаем о вселенной (Сериал 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Человечество мечтает о дальнем космосе, о колонизации других галактик. Но при этом мы до сих пор не можем определиться с тем, сколько планет в нашей родной, солнечной системе. Сегодня мы побываем на самой загадочной, самой странной и самой маленькой планете. Это Плутон. Он настолько мал и далек от нас, что ученые решили не выказывать этому небесному телу должного почтения и в 2006 году даже разжаловали его. Плутон был официально вычеркнут из списка полноценных планет и получил определение «карликовой планеты». Но после того, как миссия «Новые горизонты» в 2015 году прислала на Землю первые фотографии Плутона, пораженным ученым не оставалось ничего кроме как строить новые теории относительно того, что же из себя представляет этот загадочный космический объект.



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