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Беспринципные
2-й сезон

Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

9.02021, Беспринципные. Сезон 2 8 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение комедийного сериала о жизни богачей. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить остроумную ленту по мотивам историй Александра Цыпкина «Беспринципные» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

Во втором сезоне мы снова погружаемся в жизнь столичной элиты, живущей на Патриарших прудах. Они устали от обыденности и всеми силами стремятся к новым впечатлениям и способам расслабиться. Славик предлагает Людмиле разнообразить их интимные отношения, но его планы рушатся, когда она приводит в гостиницу полураздетого мускулистого незнакомца. В попытке забыть произошедшее, он находит новую любовницу, которая случайно знакомится с его женой…

Не терпится узнать, что произойдет с героями дальше? Тогда скорее включайте провокационную комедию «Беспринципные» — сериал онлайн в хорошем качестве уже ждет вас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»