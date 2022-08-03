Беспринципные (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Продолжение комедийного сериала о жизни богачей. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить остроумную ленту по мотивам историй Александра Цыпкина «Беспринципные» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
Во втором сезоне мы снова погружаемся в жизнь столичной элиты, живущей на Патриарших прудах. Они устали от обыденности и всеми силами стремятся к новым впечатлениям и способам расслабиться. Славик предлагает Людмиле разнообразить их интимные отношения, но его планы рушатся, когда она приводит в гостиницу полураздетого мускулистого незнакомца. В попытке забыть произошедшее, он находит новую любовницу, которая случайно знакомится с его женой…
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Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин