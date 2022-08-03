Продолжение комедийного сериала о жизни богачей. Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить остроумную ленту по мотивам историй Александра Цыпкина «Беспринципные» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.



Во втором сезоне мы снова погружаемся в жизнь столичной элиты, живущей на Патриарших прудах. Они устали от обыденности и всеми силами стремятся к новым впечатлениям и способам расслабиться. Славик предлагает Людмиле разнообразить их интимные отношения, но его планы рушатся, когда она приводит в гостиницу полураздетого мускулистого незнакомца. В попытке забыть произошедшее, он находит новую любовницу, которая случайно знакомится с его женой…



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