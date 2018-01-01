Wink
Звездные войны: Пробуждение силы HD (с дополнительными материалами)
Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Пробуждение силы HD (с дополнительными материалами)»

Режиссёры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Режиссёр

Актёры

Харрисон Форд

Harrison Ford
АктёрHan Solo
Марк Хэмилл

Mark Hamill
АктёрLuke Skywalker
Кэрри Фишер

Carrie Fisher
АктрисаPrincess Leia
Адам Драйвер

Adam Driver
АктёрKylo Ren
Дейзи Ридли

Daisy Ridley
АктрисаRey
Джон Бойега

John Boyega
АктёрFinn
Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрPoe Dameron
Лупита Нионго

Lupita Nyong'o
АктрисаMaz Kanata
Энди Серкис

Andy Serkis
АктёрSupreme Leader Snoke
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрGeneral Hux

Сценаристы

Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Сценарист
Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Сценарист
Майкл Арндт

Michael Arndt
Сценарист
Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист

Продюсеры

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Продюсер
Брайан Берк

Bryan Burk
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Пиппа Андерсон

Pippa Anderson
Продюсер

Актёры дубляжа

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Александр Койгеров

Актёр дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Аластер Баллок

Alastair Bullock
Художник
Джеймс Клайн

James Clyne
Художник
Джордана Финкел

Jordana Finkel
Художница
Марк Харрис

Mark Harris
Художник
Кевин Дженкинс

Kevin Jenkins
Художник
Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник

Монтажёры

Марианн Брэндон

Maryann Brandon
Монтажёр
Мэри Джо Марки

Mary Jo Markey
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Миндел

Dan Mindel
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор