Биография

Брайан Берк – продюсер, сценарист, родился 30 декабря 1968 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фантастические фильмы «Звездный путь» и «Стартрек: Возмездие», многосерийная кинолента «Остаться в живых». Продюсер начал свою кинокарьеру в 1994 году. Дебютным фильмом Брайана Берка стал фантастический триллер «Испытание будущим». Затем он выпустил фантастический сериал «Шпионка» с Дженнифер Гарнер в главной роли. Наиболее успешным проектом продюсера стала приключенческая многосерийная драма «Остаться в живых». В 2006 году на экраны вышла еще одна работа Брайана Берка, сериал «Шестеро». В 2007 году он выпустил продолжение ставшего культовым сериала «Остаться в живых: Недостающие элементы». В 2008 году продюсировал многосерийный детектив «Грань». В 2009 году выпустил полнометражный фильм «Звездный путь». В 2010 году на экраны вышла комедийная мелодрама «Доброе утро». В 2011 году Берк стал сопродюсером боевика «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». В 2013 году на экраны вышел еще один проект, фантастическая кинокартина «Стартрек: Возмездие». В 2015 году продюсер работал над фильмом «Звездные войны: Пробуждение силы».