Биография

Джордж Лукас — американский режиссер, сценарист и продюсер, наиболее известный как создатель фантастических франшиз «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Удостоен множества наград, среди которых «Оскар» 1992 года, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля в 2024 году. Родился в Модесто, штат Калифорния, 14 мая 1944 года. Лукас вырос в семье предпринимателей, далеких от мира кино — его отец владел магазином канцелярских товаров. В молодости Джордж был увлечен автомобильными гонками, но после серьезной аварии, изменившей его планы, начал интересоваться кинематографом. Окончив Университет Южной Калифорнии по специальности «Кинематография», Лукас работал над студенческими короткометражками, что дало ему первый опыт режиссуры. Помимо кинематографии, его увлекали технологии спецэффектов, что впоследствии стало важной частью его творчества. В 1971 году он основал Lucasfilm и сыграл ключевую роль в развитии компьютерной анимации, участвуя в становлении Pixar, которая стала лидером анимационной индустрии. Совместно со Стивеном Спилбергом выступил продюсером франшизы «Индиана Джонс». Джордж Лукас прославился после выхода в 1973 году фильма «Американские граффити», который был спродюсирован Фрэнсисом Фордом Копполой и стал прорывом в жанре молодежного кино. Следующая яркая веха в его карьере — выход в 1977 году «Звездных войн», которые не только изменили современный кинематограф, но и стали отправной точкой для создания масштабных франшиз. Лукас работал со множеством выдающихся актеров, среди которых Харрисон Форд, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер. А музыка Джона Уильямса, ставшая неотъемлемой частью этих фильмов, стала символом общего успеха.