Биография

Кэтлин Кеннеди – продюсер. Президент кинокомпании Lucasfilm. Возглавляла многие крупные кинопроекты, такие как «Звездные войны», «Список Шиндлера» и «Парк юрского периода». Имеет на счету более сотни спродюсированных фильмов, многие из которых коммерчески успешны. Родилась в 1953 году в Беркли (Калифорния, США). Несколько лет работала на местном телевидении. Позже переехала в Лос-Анджелес, где познакомилась со Стивеном Спилбергом. В 1979 году Кеннеди стала работать в его продюсерской студии Amblin Entertainment. Также имела совместные проекты с такими режиссерами как Мартин Скорезе, Барри Левинсон и Клинт Иствуд. Является основателем кинокомпании Kennedy/Marshall Company и активно сотрудничает с Paramount Pictures. В 2001 году была избрана временным президентом Гильдии продюсеров Америки (до 2002 года). В 2007 году заняла 31-е место в рейтинге »50 самых умных людей Голливуда» от EW's. Первым проектом стал малобюджетный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года. Наиболее популярные и успешные фильмы Кэтлин Кеннеди – «Назад в будущее», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Балто» и «Шестое чувство». Работы продюсера несколько раз номинировалась на «Оскар» (за фильмы «Мюнхен», «Фаворит», «Шестое чувство», «Инопланетянин»). В 2020 году стала «Человеком года» по версии Британской академии.