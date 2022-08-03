Wink
Фильмы
Звездные войны: Пробуждение силы 3D

Звездные войны: Пробуждение силы 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens
Фантастика, Приключения12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Прошло 30 лет после падения императора Дарта Сидиуса. Новое поколение джедаев открывает в себе течение Силы, но и темная ее сторона не остается в бездействии.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Пробуждение силы 3D»