Звездные войны: Пробуждение силы 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens
Фантастика, Приключения12+
О фильме
Прошло 30 лет после падения императора Дарта Сидиуса. Новое поколение джедаев открывает в себе течение Силы, но и темная ее сторона не остается в бездействии.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джей
Джей Абрамс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актриса
Кэрри
Фишер
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Дейзи
Ридли
- ДБАктёр
Джон
Бойега
- Актёр
Оскар
Айзек
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актёр
Энди
Серкис
- Актёр
Донал
Глисон
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- Сценарист
Майкл
Арндт
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ПАПродюсер
Пиппа
Андерсон
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- ДКХудожник
Джеймс
Клайн
- ДФХудожница
Джордана
Финкел
- МХХудожник
Марк
Харрис
- КДХудожник
Кевин
Дженкинс
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс