Зодиак
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Зодиак (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.72007, Zodiac
Триллер, Криминал151 мин18+

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О фильме

По книге «Зодиак» Роберта Грейсмита (1986 года), которая основана на реальных событиях. Убийца отправил три письма с шифрами в крупные газеты. Его послания расшифровывает сотрудник газеты - карикатурист Роберт Грейсмит, но это не помогает ему выйти на след преступника....

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зодиак»