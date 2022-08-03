Зодиак (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, Zodiac
Триллер, Криминал151 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
По книге «Зодиак» Роберта Грейсмита (1986 года), которая основана на реальных событиях. Убийца отправил три письма с шифрами в крупные газеты. Его послания расшифровывает сотрудник газеты - карикатурист Роберт Грейсмит, но это не помогает ему выйти на след преступника....
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Финчер
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Марк
Руффало
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Донал
Лог
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- РГСценарист
Роберт
Грейсмит
- Продюсер
Сиан
Чаффин
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Майк
Медавой
- Продюсер
Джеймс
Вандербилт
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ЭУМонтажёр
Энгус
Уолл
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шайр