Зодиак (фильм, 2007) смотреть онлайн

По книге «Зодиак» Роберта Грейсмита (1986 года), которая основана на реальных событиях. Убийца отправил три письма с шифрами в крупные газеты. Его послания расшифровывает сотрудник газеты - карикатурист Роберт Грейсмит, но это не помогает ему выйти на след преступника....

