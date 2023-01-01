Биография

Джеймс Вандербилт – сценарист, продюсер, режиссер, актер, родился в ноябре 1975 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Зодиак», «База «Клейтон», «Сокровище Амазонки», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук». Сценарист получил образование в Университете Южной Калифорнии. Свою кинокарьеру начал в 2003 году. Дебютным фильмом Джеймса Вандербилта, в котором он участвовал как сценарист, стал криминальный детектив «База «Клейтон» с Джоном Траволтой и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. В 2003 году он выступил в качестве сценариста приключенческого боевика «Сокровище Амазонки». В 2007 году работал над сценарием детективного триллера «Зодиак». Главные роли в кинокартине исполнили Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни мл. Фильм получил номинацию на Золотую пальмовую ветвь. В 2012 году по сценарию Джеймса Вандербилта был снят «Новый Человек-паук». Спустя год он написал сценарий и спродюсировал высокобюджетный боевик «Штурм Белого дома» с Ченнингом Татумом в главной роли. В 2015 году состоялся режиссерский дебют Вандербилта, он снял биографическую драму «Правда».