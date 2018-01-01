Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Зодиак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зодиак»

Режиссёры

Дэвид Финчер

David Fincher
Режиссёр

Актёры

Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрRobert Graysmith
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрInspector David Toschi
Энтони Эдвардс

Anthony Edwards
АктёрInspector William Armstrong
Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрPaul Avery
Хлоя Севиньи

Chloë Sevigny
АктрисаMelanie
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрArthur Leigh Allen
Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрMelvin Belli
Элиас Котеас

Elias Koteas
АктёрSgt. Jack Mulanax
Дермот Малруни

Dermot Mulroney
АктёрCaptain Marty Lee
Донал Лог

Donal Logue
АктёрCaptain Ken Narlow

Сценаристы

Джеймс Вандербилт

James Vanderbilt
Сценарист
Роберт Грейсмит

Robert Graysmith
Сценарист

Продюсеры

Сиан Чаффин

Ceán Chaffin
Продюсер
Брэдли Дж. Фишер

Bradley J. Fischer
Продюсер
Майк Медавой

Mike Medavoy
Продюсер
Джеймс Вандербилт

James Vanderbilt
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Елена Борзунова

Актриса дубляжа

Художники

Кит П. Каннингэм

Keith P. Cunningham
Художник
Кэйси Сторм

Casey Storm
Художник
Виктор Дж. Золфо

Victor J. Zolfo
Художник

Монтажёры

Энгус Уолл

Angus Wall
Монтажёр

Операторы

Харрис Савидис

Harris Savides
Оператор

Композиторы

Дэвид Шайр

David Shire
Композитор