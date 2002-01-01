Знаки (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь никогда не баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено непостижимыми, гигантскими знаками из примятых стеблей. Жители маленького городка в Пенсильвании пытаются найти разгадку этого феномена. Но никто не жаждет найти ее так страстно, как сам фермер, ведь фантастические события, происходящие на его поле бросают вызов всему, что он знает и во что он верит в этом мире. Хесс начинает личное расследование, еще не ведая, какие невообразимые, пугающие ответы получит он на свои вопросы…



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