Знаки (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.02002, Signs
Фантастика, Триллеры102 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Жизнь никогда не баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено непостижимыми, гигантскими знаками из примятых стеблей. Жители маленького городка в Пенсильвании пытаются найти разгадку этого феномена. Но никто не жаждет найти ее так страстно, как сам фермер, ведь фантастические события, происходящие на его поле бросают вызов всему, что он знает и во что он верит в этом мире. Хесс начинает личное расследование, еще не ведая, какие невообразимые, пугающие ответы получит он на свои вопросы…
Знаки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Хоакин
Феникс
- РКАктёр
Рори
Калкин
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
М.
Найт Шьямалан
- Актриса
Патриша
Кэлембер
- ТСАктёр
Тед
Саттон
- Актриса
Мерритт
Уивер
- ЛФАктёр
Лэнни
Флаэрти
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- НЛАктёр дубляжа
Никита
Лейтланд
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- Оператор
Так
Фудзимото
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард