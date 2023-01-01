М. Найт Шьямалан

Биография

Американский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Специализируется на жанре мистики. К фильмам М Найт Шьямалана относятся «Шестое чувство», «Явление», «Сплит» и многие другие известные картины. Дважды был номинирован на «Оскар». Будущий режиссер родился в Индии в 1970 году. Почти сразу после его рождения семья эмигрировала в США. Выбрав для себя творческий путь, Шьямалан начал обучение по соответствующему направлению в университете Нью-Йорка. Там же он встретил свою будущую жену Бхавне Васвани. Свадьба М Найта Шьямалана состоялась в 1993 году. Сразу после окончания обучения режиссер отправился в Индию, чтобы снять свой первый фильм «Яростная молитва», в котором сам снялся в главной роли. Знакомство с Брюсом Уиллисом благотворно сказалось на карьере режиссера. Благодаря ему Найт смог получить контракт на сценарий к диснеевскому фильму «Стюарт Литл». В дальнейшем Уиллис не раз снимался в фильмах М Найта Шьямалана. В частности, он сыграл главную роль в фильме «Шестое чувство», в котором Найт выступал и режиссером, и сценаристом. Эта картина прославила режиссера как гения в жанре мистики. К последней работе Шьямалана относится сериал «Дом с прислугой», снятый для Apple TV+.