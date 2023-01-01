Биография

Черри Джонс — известная американская актриса. Родилась в штате Теннеси 21 ноября 1956 года. Будущая актриса окончила Питсбургский университет Карнеги-Меллона, получив там степень бакалавра-драматурга. Играла на сцене в бродвейских пьесах и только в 1983 году начала сниматься в неизвестных широкому кругу зрителях мелодрамах. В 1991 году получила одну из главных ролей в фильме «Бесконечная любовь», что можно считать началом ее кинокарьеры. Фильмы Черри Джонс пять раз номинировались на престижные премии международных кинофестивалей. Две театральных премии «Тони» выиграли пьесы «Наследница» и «Сомнение», а три фильма были удостоены «Эмми» в области киноискусства. Российскому зрителю известны роли Черри Джонс в картинах «Двенадцать друзей Оушена», «Заклинатель лошадей», «Мать и дитя». Сериалы с ее участием «24 часа» и «Черное зеркало» также демонстрировались на российском ТВ. Всего актриса снялась в 65 кинопроектах. Лучшими ее фильмами признаны драматическая лента «Мать и дитя» и сериалы «Черное зеркало» и «Рассказ служанки».