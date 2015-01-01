Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Профессиональный игрок в американский футбол Стилерз Майк Уэбстер найден мертвым в собственном пикапе, а на его теле обнаружены следы от самоувечий. До этой трагической ситуации с бывшим спортсменом Джастином Стржельчиком тоже происходили необычные события: он терял память, говорил своим детям странные вещи и даже пытался избить свою жену.



«Защитник» —биографический американский триллер Питера Ландесмана. Фильм основан на публикации Жанны Мари Ласкас в журнале GQ. В статье рассказывается о трудах патологоанатома Беннета Омалу, который осветил тему дегенерации мозга у профессиональных игроков в американском футболе, страдающих хронической формой травматической энцефалопатии.



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