Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Профессиональный игрок в американский футбол Стилерз Майк Уэбстер найден мертвым в собственном пикапе, а на его теле обнаружены следы от самоувечий. До этой трагической ситуации с бывшим спортсменом Джастином Стржельчиком тоже происходили необычные события: он терял память, говорил своим детям странные вещи и даже пытался избить свою жену.
«Защитник» —биографический американский триллер Питера Ландесмана. Фильм основан на публикации Жанны Мари Ласкас в журнале GQ. В статье рассказывается о трудах патологоанатома Беннета Омалу, который осветил тему дегенерации мозга у профессиональных игроков в американском футболе, страдающих хронической формой травматической энцефалопатии.
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Информация
СтранаВеликобритания, Австралия, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ПЛРежиссёр
Питер
Ландесман
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Альберт
Брукс
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актёр
Арлисс
Ховард
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Хилл
Харпер
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- ПЛСценарист
Питер
Ландесман
- ДМСценарист
Джинн
Мари Ласкас
- ЭКПродюсер
Элизабет
Кантильон
- Продюсер
Ридли
Скотт
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард