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Защитник

Защитник (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Concussion
Драмы117 мин18+

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Сюжет

Профессиональный игрок в американский футбол Стилерз Майк Уэбстер найден мертвым в собственном пикапе, а на его теле обнаружены следы от самоувечий. До этой трагической ситуации с бывшим спортсменом Джастином Стржельчиком тоже происходили необычные события: он терял память, говорил своим детям странные вещи и даже пытался избить свою жену.

«Защитник» —биографический американский триллер Питера Ландесмана. Фильм основан на публикации Жанны Мари Ласкас в журнале GQ. В статье рассказывается о трудах патологоанатома Беннета Омалу, который осветил тему дегенерации мозга у профессиональных игроков в американском футболе, страдающих хронической формой травматической энцефалопатии.

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Информация

Страна
Великобритания, Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитник»

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