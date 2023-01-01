Биография

Уилл Смит — американский актер, режиссер, сценарист и музыкант. Лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми» Родился в Филадельфии 25 сентября 1968 года. В детстве Смит ходил в частную католическую школу Лурдской Богоматери, а затем — в среднюю школу Овербрук. Будущий артист начал читать рэп в 12 лет. Вместе со своим другом Смит сформировал дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, за мызыку которого получил высшую музыкальную награду — «Грэмми». Уилл Смит приобрел первую известность благодаря роли в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». В результате он стал героем боевиков и снимался в таких фильмах, как «Плохие парни», «Люди в черном», «День независимости» и «Я — легенда». Параллельно с участием в блокбастерах Смит проявлял себя и в драматических ролях. Например, за фильмы «Али» и «В погоне за счастьем» актер получил первые номинации на «Оскар», а за байопик «Король Ричард» 2021 года стал лауреатом в категории «Лучшая мужская роль».