Биография

Хилл Харпер — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Родился в Айова Сити 17 мая 1966 года. С детства любил выступать на сцене, но образование получил далеко не творческое. После школы стал доктором юридических наук и магистром государственного управления. Во время учебы в Гарварде был членом бостонской театральной компании «Блэк Фолкс». В 2009 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в кино. Хилл Харпер получил широкую популярность благодаря роли в сериале «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», но в его фильмографии есть и другие киноработы. Актера можно увидеть в таких проектах, как: «Женаты и с детьми», «Принц из Беверли-Хиллз», «Отступник», «Полиция Нью-Йорка», «Крутой Уокер», «Скорая помощь», «Садись в автобус», «Племянник», «Любимая», «Его игра», «Сопрано», «На дне бездны», «Черепа», «Сумеречная зона», «C.S.I.: Майами», «Четыре тысячи четыреста», «Лакаванна Блюз», «Тайные связи», «Песни и любви», «Родина», «Государственный секретарь», «Области тьмы», «Защитник», «Хороший доктор», «Интервью с Богом», «2pac: Легенда», «Солнце тоже звезда» и «На взводе: Битва за Uber».