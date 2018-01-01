Интервью с Богом
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Интервью с Богом

Интервью с Богом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.52018, An Interview with God
Драмы, Детективы92 мин16+

Сюжет

Журналист Пол Ашер возвращается из Афганистана, где освещал военные действия. Его внимание привлекает странный человек, утверждающий, что является самим Богом. Пол договаривается о серии интервью с чудаком и думает разоблачить его, но в ходе диалогов меняет свое отношение к собеседнику.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интервью с Богом»

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