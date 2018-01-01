Интервью с Богом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.52018, An Interview with God
Драмы, Детективы92 мин16+
Сюжет
Журналист Пол Ашер возвращается из Афганистана, где освещал военные действия. Его внимание привлекает странный человек, утверждающий, что является самим Богом. Пол договаривается о серии интервью с чудаком и думает разоблачить его, но в ходе диалогов меняет свое отношение к собеседнику.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Перри
Лэнг
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- Актриса
Яэль
Гробглас
- Актриса
Шарлби
Дин
- Актёр
Хилл
Харпер
- БДАктёр
Бобби
Ди Чикко
- МКАктриса
Миган
Кимберли Смит
- КАСценарист
Кен
Агуадо
- КАПродюсер
Кен
Агуадо
- Продюсер
Фред
Бернштейн
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ФПОператор
Фрэнк
Принзи