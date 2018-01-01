Wink
Фильмы
За гранью реальности
Актёры и съёмочная группа фильма «За гранью реальности»

Актёры и съёмочная группа фильма «За гранью реальности»

Режиссёры

Александр Богуславский

Александр Богуславский

Режиссёр

Актёры

Милош Бикович

Милош Бикович

Miloš Biković
АктёрМайкл
Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

Antonio Banderas
АктёрГордон
Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова

АктрисаВероника
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин

АктёрТони
Юрий Чурсин

Юрий Чурсин

АктёрКевин
Аристарх Венес

Аристарх Венес

АктёрЭрик
Петар Зекавица

Петар Зекавица

АктёрАлекс
Сергей Астахов

Сергей Астахов

АктёрВиктор
Никита Дювбанов

Никита Дювбанов

АктёрЛеон
Михаил Михеев

Михаил Михеев

Актёрохранник

Сценаристы

Михаил Зубко

Михаил Зубко

Сценарист
Александр Богуславский

Александр Богуславский

Сценарист
Дмитрий Жигалов

Дмитрий Жигалов

Сценарист
Александра Примаченко

Александра Примаченко

Сценарист

Продюсеры

Виктор Денисюк

Виктор Денисюк

Продюсер
Евгений Мелентьев

Евгений Мелентьев

Продюсер
Александр Куринский

Александр Куринский

Продюсер
Владимир Денисюк

Владимир Денисюк

Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Анна Чистова

Анна Чистова

Художница

Монтажёры

Андрей Анайкин

Андрей Анайкин

Монтажёр

Операторы

Вячеслав Лисневский

Вячеслав Лисневский

Оператор

Композиторы

ХарДрам

ХарДрам

Композитор
Сергей Курицын

Сергей Курицын

Композитор