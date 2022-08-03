За гранью реальности (фильм, 2018) смотреть онлайн

Аферист жаждет сорвать большой куш и собирает команду людей со сверхспособностями. Антонио Бандерас, Любовь Аксенова и Милош Бикович в российском фэнтези-экшене от сценариста «Кентавра» и «Жить жизнь».



Майкл — аферист-интеллектуал, который после провальной операции готовится ограбить самое большое казино в Европе, чтобы погасить свой долг владельцу другого игорного дома. На подготовку у Майкла меньше недели, поэтому он решает сменить тактику: организовывает ограбление с участием людей, обладающих сверхспособностями. В назначенный день талантливый аферист снова терпит неудачу: кто-то вновь помешал ему реализовать гениальный план. Все участники команды оказываются в смертельной опасности, и теперь, чтобы спасти их, Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, откуда берут начало необъяснимые способности его коллег.



