За гранью реальности (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Аферист жаждет сорвать большой куш и собирает команду людей со сверхспособностями. Антонио Бандерас, Любовь Аксенова и Милош Бикович в российском фэнтези-экшене от сценариста «Кентавра» и «Жить жизнь».
Майкл — аферист-интеллектуал, который после провальной операции готовится ограбить самое большое казино в Европе, чтобы погасить свой долг владельцу другого игорного дома. На подготовку у Майкла меньше недели, поэтому он решает сменить тактику: организовывает ограбление с участием людей, обладающих сверхспособностями. В назначенный день талантливый аферист снова терпит неудачу: кто-то вновь помешал ему реализовать гениальный план. Все участники команды оказываются в смертельной опасности, и теперь, чтобы спасти их, Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, откуда берут начало необъяснимые способности его коллег.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- Актёр
Милош
Бикович
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Аристарх
Венес
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ММАктёр
Михаил
Михеев
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Сценарист
Александр
Богуславский
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- АПСценарист
Александра
Примаченко
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- ВДПродюсер
Владимир
Денисюк
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Художница
Анна
Чистова
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ХКомпозитор
ХарДрам
- СККомпозитор
Сергей
Курицын