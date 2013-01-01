Возвращение героя (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Опасный и жестокий наркоторговец сбегает из-под конвоя ФБР, и мчится к мексиканской границе. У него на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, но сбежал в глушь и тишину от уродств большого города.



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