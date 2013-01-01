Возвращение героя
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Возвращение героя

Возвращение героя (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, The Last Stand
Боевики, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

Опасный и жестокий наркоторговец сбегает из-под конвоя ФБР, и мчится к мексиканской границе. У него на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, но сбежал в глушь и тишину от уродств большого города.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение героя»

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