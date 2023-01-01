Биография

Эдуардо Норьега — испанский актер с мексиканскими корнями, продюсер и сценарист. Родился в Сантандере, Испания, 1 августа 1973 года. Эдуардо с детства интересовался музыкой, пел и играл на фортепиано, окончил музыкальную консерваторию. Он оставил учебу на юридическом факультете ради актерской карьеры. Эдуардо свободно говорит на испанском, каталанском, английском и французском языках. Карьера Эдуардо Норьега в кино началась в 1994 году с небольших работ. Первую же заметную роль актер исполнил в ленте 1996 года «Дипломная работа». Картина удостоилась номинации на премию «Гойя». Эдуардо Норьега сыграл десятки ролей не только в испанском кино, но и в картинах режиссеров из других стран. Его можно увидеть в таких проектах, как «Открой глаза», «Хребет дьявола», «Миротворцы», «Волк», «Че Гевара», «Капитан Алатристе», «Точка обстрела», «Соната тишины», «Идеальные незнакомцы», «Переводчики», «Инес души моей», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», «Предчувствие любви» — к этой киноленте он также стал одним из авторов сценария, а в хорроре «Печать дьявола» не только исполнил главную роль, но и работал ассоциативным продюсером.