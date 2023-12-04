13 пришествий дьявола (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Мистический триллер о психиатре, ищущей рациональное объяснение болезни мальчика, который, по мнению односельчан, одержим дьяволом. В главных ролях Эмбер Херд и Эдуардо Норьега. Одна из первых специалисток в области психиатрии доктор Грейс приезжает из Нью-Йорка на ферму Николаса Маркеса, чей сын-подросток Мартин кажется жителям деревни бесноватым. С подачи отца Гавира, увидевшего вещий сон об изгнании из мальчика сатаны, его обвиняют во всех смертных грехах, включая убийство собственной матери. Мартин и сам начинает верить молве и винит себя в ее смерти, но у Грейс иное мнение. Она связывает необычное поведение подростка с «синдромом саванта» и отказывается верить байкам про демона. Но что, если она заблуждается? Чтобы узнать ответ, включайте «13 пришествий дьявола» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

