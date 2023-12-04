13 пришествий дьявола (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мистический триллер о психиатре, ищущей рациональное объяснение болезни мальчика, который, по мнению односельчан, одержим дьяволом. В главных ролях Эмбер Херд и Эдуардо Норьега. Одна из первых специалисток в области психиатрии доктор Грейс приезжает из Нью-Йорка на ферму Николаса Маркеса, чей сын-подросток Мартин кажется жителям деревни бесноватым. С подачи отца Гавира, увидевшего вещий сон об изгнании из мальчика сатаны, его обвиняют во всех смертных грехах, включая убийство собственной матери. Мартин и сам начинает верить молве и винит себя в ее смерти, но у Грейс иное мнение. Она связывает необычное поведение подростка с «синдромом саванта» и отказывается верить байкам про демона. Но что, если она заблуждается? Чтобы узнать ответ, включайте «13 пришествий дьявола» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
Конор
Эллин
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- СКАктёр
Софи
Кэннелл
- ЛКАктёр
Лука
Кальвани
- МКАктриса
Моника
Контини
- ЯГАктёр
Яри
Гульуччи
- ХИАктёр
Херберт
Игнасио
- ЛМАктёр
Лоренцо
Макговерн Дзаини
- ХМАктёр
Хорхе
Мельгар
- ЭМАктёр
Эрнесто
Молина Самперио
- КЭСценарист
Конор
Эллин
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТРАктриса дубляжа
Тамара
Разоренова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ФГХудожник
Фернандо
Гальвес Москозо
- МБОператор
Мэтт
Бендо
- ТТКомпозитор
Тео
Теардо