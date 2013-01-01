Возвращение героя (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Last Stand
Боевики102 мин18+
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Сюжет
Опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной первоклассным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из л�учших полицейских Лос-Анджелеса, теперь у него появился повод вспомнить старые деньки...
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КДРежиссёр
Ким
Джи-ун
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- РСАктёр
Родриго
Санторо
- ДААктриса
Джейми
Александер
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- Актёр
Петер
Стормаре
- ЗГАктёр
Зак
Гилфорд
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ЭКСценарист
Эндрю
Кнауэр
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- МЛПродюсер
Мики
Ли
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- ККХудожни�ца
Карла
Керри
- КДОператор
Ким
Джи-ён
- МКомпозитор
Моуг