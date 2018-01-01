Wink
Фильмы
Волк с Уолл-стрит
Актёры и съёмочная группа фильма «Волк с Уолл-стрит»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк с Уолл-стрит»

Режиссёры

Мартин Скорсезе

Режиссёр

Актёры

Леонардо ДиКаприо

АктёрJordan Belfort
Джона Хилл

АктёрDonnie Azoff
Марго Робби

АктрисаNaomi Lapaglia
Кайл Чендлер

АктёрAgent Patrick Denham
Роб Райнер

АктёрMax Belfort
П.Дж. Бирн

АктёрNicky Koskoff ('Rugrat')
Джон Бернтал

АктёрBrad
Кристин Милиоти

АктрисаTeresa Petrillo
Жан Дюжарден

АктёрJean Jacques Saurel
Мэттью Макконахи

АктёрMark Hanna

Сценаристы

Теренс Уинтер

Сценарист
Джордан Белфорт

Сценарист

Продюсеры

Риза Азиз

Продюсер
Леонардо ДиКаприо

Продюсер
Мартин Скорсезе

Продюсер
Эмма Тиллинджер Коскофф

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа

Художники

Боб Шоу

Художник
Крис Шрайвер

Художник
Сэнди Пауэлл

Художница
Эллен Кристиансен

Художница

Монтажёры

Тельма Скунмейкер

Монтажёр

Операторы

Родриго Прието

Оператор