О фильме
Фильм «Волчок» (2025) — приключенческая комедия из России, сочетающая драму, дружбу и исторический антураж. Задумка обещает путешествие во времени нашего кино в эпоху дореволюционной России, с по-детски трогательной историей, динамикой и, что важно, семейной атмосферой — не пропустите просмотр фильма с семьей.
Действие разворачивается столетие назад: тринадцатилетний осиротевший дворянин Ваня спасается от убийц, нанятых его коварным дядей, который хочет забрать наследство. В своих скитаниях он встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, и вместе они отправляются в опасное путешествие до Нижнего Новгорода. На этом пути — испытания, неожиданные повороты и зарождающаяся дружба, проверенная на прочность.
Фильм «Волчок» стоит посмотреть тем, кто любит приключенческие истории с элементами драматизма и историческим фоном. Смотреть фильм «Волчок» можно в кино: переходите по ссылке со странице Wink, чтобы приобрести билет на сайте партнера «Яндекс Афиша».
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Кирилл
Полухин
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Фёдор
Парамонов
- АЧАктёр
Анатолий
Чугунов
- АКАктриса
Анна
Крамер
- ОКАктриса
Ольга
Кудакова
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- АТАктёр
Анатолий
Терёхин
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- Актёр
Вадим
Пироженко
- ЮПАктёр
Юрий
Петров
- ВКАктёр
Владислав
Кудряев
- МСАктриса
Мария
Симдянкина
- ВГСценарист
Вадим
Голованов
- КДСценарист
Ксения
Датнова
- АБСценарист
Алексей
Безенков
- ЭДПродюсер
Эльвира
Дмитриевская
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АБПродюсер
Артур
Бадзиев
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- РОКомпозитор
Райан
Оттер