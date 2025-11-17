Фильм «Волчок» (2025) — приключенческая комедия из России, сочетающая драму, дружбу и исторический антураж. Задумка обещает путешествие во времени нашего кино в эпоху дореволюционной России, с по-детски трогательной историей, динамикой и, что важно, семейной атмосферой — не пропустите просмотр фильма с семьей.



Действие разворачивается столетие назад: тринадцатилетний осиротевший дворянин Ваня спасается от убийц, нанятых его коварным дядей, который хочет забрать наследство. В своих скитаниях он встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, и вместе они отправляются в опасное путешествие до Нижнего Новгорода. На этом пути — испытания, неожиданные повороты и зарождающаяся дружба, проверенная на прочность.



Фильм «Волчок» стоит посмотреть тем, кто любит приключенческие истории с элементами драматизма и историческим фоном. Смотреть фильм «Волчок» можно в кино: переходите по ссылке со странице Wink, чтобы приобрести билет на сайте партнера «Яндекс Афиша».

