Властелин колец. Две крепости (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
«Властелин колец. Две крепости» — второй фильм трилогии Питера Джексона, в котором динамика битв и сила духа персонажей увлекают в эпическое приключение. Это масштабное кинополотно о мужестве, дружбе и надежде, противостоящих злым силам.
Фродо и Сэм, ведомые одержимым Голлумом, пробираются к Мордору через опасные земли, сталкиваясь с новыми испытаниями. Арагорн, Леголас и Гимли помогают освободить короля Рохана Теодена от чар Сарумана и готовятся к кульминационной битве в Хельмовой Пади. Фарамир захватывают Фродо и Сэма в Итилиэне, но, узнав о миссии Кольца, отпускает. Однако Голлум замышляет привести их в ловушку в Кирит Унгол. Джексон искусно переплетает судьбы персонажей легендариума Толкина, показывая их борьбу за надежду и единство перед лицом надвигающейся тьмы. Перед вами настоящая классика фэнтези, повлиявшая на жанр на годы вперед.
Фильм «Властелин колец. Две крепости» — признанный шедевр кинематографа, визуальные эффекты которого впечатляют даже на сотый раз просмотра.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время171 мин / 02:51
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Шон
Эстин
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- Актёр
Бернард
Хилл
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- Актёр
Билли
Бойд
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- СССценарист
Стивен
Синклер
- Сценарист
Питер
Джексон
- Продюсер
Питер
Джексон
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ГААктёр дубляжа
Григорий
Анашкин
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДБХудожник
Джо
Бликли
- ФАХудожник
Филип
Айви
- НДХудожница
Найла
Диксон
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- ДХХудожник
Дэн
Хенна
- АЛХудожник
Алан
Ли
- МХМонтажёр
Майкл
Хортон
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор