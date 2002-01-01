Властелин колец. Две крепости (фильм, 2002) смотреть онлайн

«Властелин колец. Две крепости» — второй фильм трилогии Питера Джексона, в котором динамика битв и сила духа персонажей увлекают в эпическое приключение. Это масштабное кинополотно о мужестве, дружбе и надежде, противостоящих злым силам.



Фродо и Сэм, ведомые одержимым Голлумом, пробираются к Мордору через опасные земли, сталкиваясь с новыми испытаниями. Арагорн, Леголас и Гимли помогают освободить короля Рохана Теодена от чар Сарумана и готовятся к кульминационной битве в Хельмовой Пади. Фарамир захватывают Фродо и Сэма в Итилиэне, но, узнав о миссии Кольца, отпускает. Однако Голлум замышляет привести их в ловушку в Кирит Унгол. Джексон искусно переплетает судьбы персонажей легендариума Толкина, показывая их борьбу за надежду и единство перед лицом надвигающейся тьмы. Перед вами настоящая классика фэнтези, повлиявшая на жанр на годы вперед.



Фильм «Властелин колец. Две крепости» — признанный шедевр кинематографа, визуальные эффекты которого впечатляют даже на сотый раз просмотра.



