Биография

Билли Бойд — британский актер и продюсер. Родился в Глазго 28 августа 1968 года. В юности занимался в музыкально-театральной студии, выступал в театральных постановках. После окончания школы продолжил обучение в Шотландской королевской академии музыки и драмы. Помимо актерской деятельности, занимается музыкой — поет, играет на гитаре и барабанах, сочиняет композиции. Также выступал в музыкальной группе Beecake. Первую роль в кино Билли Бойд получил в криминальном сериале «Таггерт», где сыграл второстепенную роль. Известность и популярность актеру принесла знаменитая трилогия «Властелин колец», где он исполнил роль одного из главных героев — хоббита Перегрина Тука. Всего в фильмографии около 120 работ. Он снимался в фильмах «Морская полиция: Гавайи», «Вторжение», «Роковой патруль», «Расскажи это пчелам», «Чужестранка», «В ясный день», «Хозяин морей: На краю Земли», «Магическое зеркало». Также был исполнительным продюсером фильма «Космический коктейль».