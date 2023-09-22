Вторжение (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Криминальный фильм «Вторжение» 2021 года показывает, как быстро семейная идиллия может превратиться в ад. В роли министра Фэрфилда Билли Бойд, известный по роли хоббита Пиппина во франшизе «Властелин колец».



На дом американской супружеской пары Сэма и Джойс, которые воспитывает дочь-подростка Ребекку, совершают нападение. Для всех членов семьи это кажется каким-то недоразумением, пока глава семейства не вспоминает, что накануне ему прислали провокационные фотографии. Сэм начинает подозревать, что погром дома как-то связан с интрижкой, которую он скрывает от своей жены. Несмотря на опасность, глава семьи решает хранить молчание и отказывается сообщать полиции, что ему угрожают. Вскоре ситуация заходит так далеко, что пути назад, кажется, уже нет...



