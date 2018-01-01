Wink
Фильмы
V значит вендетта
Актёры и съёмочная группа фильма «V значит вендетта»

Режиссёры

Джеймс МакТиг

James McTeigue
Режиссёр

Актёры

Натали Портман

Natalie Portman
АктрисаEvey
Хьюго Уивинг

Hugo Weaving
АктёрV
Стивен Ри

Stephen Rea
АктёрFinch
Стивен Фрай

Stephen Fry
АктёрDeitrich
Джон Хёрт

John Hurt
АктёрAdam Sutler
Тим Пиготт-Смит

Tim Pigott-Smith
АктёрCreedy
Руперт Грейвз

Rupert Graves
АктёрDominic
Роджер Аллам

Roger Allam
АктёрLewis Prothero
Бен Майлз

Ben Miles
АктёрDascomb
Шинед Кьюсак

Sinéad Cusack
АктрисаDelia Surridge

Сценаристы

Лилли Вачовски

Lilly Wachowski
Сценарист
Лана Вачовски

Lana Wachowski
Сценарист
Дэвид Ллойд

David Lloyd
Сценарист

Продюсеры

Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер
Джоэл Силвер

Joel Silver
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Актёр дубляжа

Художники

Сара Хортон

Sarah Horton
Художница
Кевин Фиппс

Kevin Phipps
Художник
Сэмми Шелдон

Sammy Sheldon
Художница

Монтажёры

Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Операторы

Эдриан Биддл

Adrian Biddle
Оператор

Композиторы

Дарио Марианелли

Dario Marianelli
Композитор