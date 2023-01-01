Биография

Лана Вачовски — американская актриса, сценарист, продюсер, режиссер. Родилась в Чикаго 21 июня 1965 года. С детства увлекалась искусством, участвовала в школьных театральных постановках, появлялась на школьном телевидении. Поступила в колледж Эмерсона в Бостоне, но оставила учебу и занялась строительным бизнесом вместе с сестрой Лилли. Параллельно Вачовски создавали комиксы для известного издательства, из которых впоследствии родился культовый фильм «Матрица». Лана Вачовски дебютировала как сценарист в 1995 году в боевике «Наемные убийцы», где снялись Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас и Джулианна Мур. Соавторами сценария стали Лилли Вачовски и Брайан Хелгеленд. Год спустя сестры Вачовски выступили сценаристами, режиссерами и продюсерами криминального триллера «Связь» с Джиной Гершон и Дженнифер Тилли. Мировая известность пришла к Вачовски после фантастического боевика «Матрица», завоевавшего несколько премий «Оскар». Сестры удостоились премии «Сатурн» за лучшую режиссуру и впоследствии работали над продолжениями франшизы, а также смежным проектом «Антиматрица». В 2006 году биография Ланы и Лилли пополнилась еще одним успешным фильмом — «”V” значит Вендетта» с Натали Портман и Хьюго Уивингом. Среди других проектов творческого дуэта Вачовски — «Облачный атлас», «Восьмое чувство», «Восхождение Юпитер». В 2021 году Лана в одиночку выступила режиссером фильма «Матрица: Воскрешение».